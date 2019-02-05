Семья Брэбема отказалась от предложения вернуть имя команды в чемпионат

Дэвид Брэбем — сын трёхкратного чемпиона мира Формулы-1 Джека Брэбема, признался, что семье легендарного пилота и конструктора не раз предлагали вернуть имя команды в чемпионат. Но такие инициативы получали отказ Брэбемов.

«Если я начну говорить о том, сколько людей связывались с нами, чтобы вернуть имя «Брэбем» в чемпионат, то получится очень длинный список. Но никто по-настоящему не был способен купить команду. Как только я проявлял интерес и просил показать финансовую основу, моё время сразу же переставали тратить», — приводит слова Дэвида Брэбема Autosport.

Сообщается, что последний раз предложение к австралийцам поступало в 2019 году. Конкретной информации об этом нет, но, вероятнее всего, этот вопрос изучали в «Рейсинг Поинт».

Команда «Брэбем» последний раз участвовала в Формуле-1 в 1992 году.