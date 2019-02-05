Гасли показал шлем для сезона-2019

Новобранец «Ред Булл» Пьер Гасли показал шлем, который он будет использовать в предстоящем сезоне.

«Привет, ребята. Собираюсь показать вам новый шлем для сезона-2019. Я изменил его дизайн для этого года. На нём по-прежнему есть логотип „Ред Булл“ и цвета французского флага. На шлеме изображён также мой номер. 10-й номер выбран потому, что я всегда был большим фанатом Зинедина Зидана.

На верхней части шлема изображён французский флаг. Буква «V» посвящена моему лучшему другу Валентино, умершему два года назад. На задней стороне шлема изображён мой новый логотип. Надеюсь, вам понравилось, а также надеюсь, что в нём я буду быстр», — рассказал Гасли на видеозаписи, выложенной на странице «Ред Булл» в «Твиттере».

Соответствующий пост можно увидеть на странице «Ред Булл» в социальной сети.