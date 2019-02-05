Сайнс: думаю, что «Макларен» ждёт хороший год

Новобранец «Макларена» Карлос Сайнс поделился ожиданиями от предстоящего сезона Формулы-1, отметив, что новый регламент может помочь британской команде совершить прогресс.

«Новый регламент открывает двери перед командами, для которых минувший год сложился неудачно. Я был на базе команды и видел проект машины. Видел шасси и двигатель, но не болид целиком. Как бы то ни было, на первый взгляд, мне всё понравилось. Сейчас очень важно получить результаты тестов.

2018 год ушёл у команды на размышления, но теперь здесь поняли, что было не так, и стараются вернуться к тем высотам, которых добивались несколько лет назад. Произошла некоторая реструктуризация, и результат будет заметен в среднесрочной перспективе. Думаю, что «Макларен» ждёт хороший год», — приводит слова испанца GrandPX.