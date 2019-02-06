Хорнер считает, что изменения в аэродинамике слишком дороги и бесполезны

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер дал понять, что он недоволен изменениями, которые ожидают команды в аэродинамике в 2019 году. По словам функционера, они вряд ли принесут какие-то практические результаты, но при этом бремя расходов за их внедрение будет лежать исключительно на командах.

«Я не думаю, что что-то вообще изменится. Мы можем видеть некоторую разницу в характеристиках на определённых участках трассы, но с учётом того, что машины будут ехать друг за другом ничего не поменяется. Нам предложили опробовать какую-то деталь из регламента 2021 года в отрыве от полноценного концепта и мы должны использовать её на нынешних машинах. Но всё должно работать в гармонии.

Просто взять переднее крыло и сказать, что это сделает гонки лучше — достаточно наивный и дорогой подход. Между тем, бремя расходов лежит на командах", — приводит слова Хорнера GPblog.