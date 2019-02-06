Хорнер: Ферстаппен — это гонщик, которого Хэмилтон и Феттель боятся больше всего

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер считает, что в предстоящем сезоне Формулы-1 пилот его команды Макс Ферстаппен готов навязать борьбу лидерам серии.

«У него есть все навыки, чтобы сразиться с Хэмилтоном, Феттелем или кем бы то ни было. Я не думаю, что у него отсутствуют качества для победы над этими парнями. Вероятно, Макс — это гонщик, которого они боятся больше всего.

Макс очень сильно изменился. Он стал более приземлённым, более опытным. Он очень быстрый и решительный, у него есть характер. Сейчас он абсолютно решителен и у него нет страха. Льюис же находится на другом этапе карьеры. При нём весь этот его опыт, но ему 34 года. Вполне естественно, что в какой-то момент он пойдёт на спад. Может ли он показывать такую скорость всё время? Он всего лишь человек. Через 10 лет с Максом будет то же самое", — сказал Хорнер BBC.