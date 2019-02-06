Источник: Формула-1 обязала Зандворт провести Гран-при Голландии до 31 марта

В Сети появился документ Формулы-1, в котором говорится, что автодром Зандворт должен организовать Гран-при серии до 31 марта. Об этом информирует GPblog.



В этом письме сообщается, что автодрому в Зандворте будет предоставлено исключительное право на организацию Гран-при Голландии до 31 марта 2019 года.



Таким образом, можно предположить, что Зандворт опережает автодром Ассена в борьбе за право проведения этапа Формулы-1 в Нидерландах.



Отрывок из документа гласит: «На основании этого документа Formula One World Championship Limited Zandvoort предоставляет Зандворту и Sportvibes в течение указанного периода исключительное право. Если соглашение с Зандвортом и Sportvibes не будет подписано до этого времени, мы продолжим поиск других городов, стран и регионов за пределами Нидерландов, чтобы провести там гонку».