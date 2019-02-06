Ферстаппен: не хочу получить травму, прыгая с парашютом, как Хэмилтон

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен не собирается прыгать с парашютом, как гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, который получил лицензию на сольный прыжок.



«Сейчас я определённо не собираюсь прыгать с парашютом, как Хэмилтон. Льюису уже 34 года. Я не знаю, как будет выглядеть моя жизнь через 13 лет. Он уже много чего навыигрывал. Поэтому почему бы и нет? Можно понаслаждаться жизнью.



Но для меня это большой риск. Я не хочу получить травму, чтобы не иметь возможности выиграть чемпионат. Так что прыжки с парашютом сейчас не для меня. Я не могу продолжать говорить, что я очень молод и что мне нужно многому научиться. Я в Формуле-1 уже четыре года. Конечно, ты всегда можешь становиться лучше и продолжать учиться, но я уже набрался опыта. Я уже не молодой талант. Теперь я должен показывать стабильность», — сказал Ферстаппен De Telegraaf.