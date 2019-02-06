В «Пирелли» уверены, что смягчение шин не улучшит гонки

Гоночный директор «Пирелли» Марио Изола считает, что только изменение состава шин не повлияет на увеличение зрелищности гонок Формулы-1.

«Если мы говорим о гонках прошлого года, то знаем, что большинство из них проходило с одним пит-стопом. У команд другой подход: они пытаются управлять темпом гонки, а не атаковать, увеличивая количество пит-стопов. Всё потому, что тогда они будут откатываться назад и им придётся обгонять, а это сложнее.



Мы сказали гонщикам, что если мы будем делать шины всё мягче и мягче, а они будут просто управлять темпом, то это бесполезно. Мы должны найти другой выход. В 2019 году лучше выбирать составы последовательно, скажем, немного жёстче, чем в 2018-м, чтобы на гонках с одним пит-стопом гонщики могли больше атаковать. Ещё в этом году у нас будет на пять кг больше топлива. Это означает, что в некоторых гонках, где они экономили топливо, у них может быть другой гоночный темп.



Когда мы говорим о Формуле-1, то должны думать обо всех факторах. Ошибочно брать в расчёт только шины. Мы должны рассмотреть всё в совокупности, обсудить с ФИА, ФОМ, командами и пилотами и попытаться найти общее решение», — цитирует Изолу RaceFans.