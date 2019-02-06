Хорнер: «Ред Булл» платил «Рено» за билет «первого класса», а получал «эконом»

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал, почему австрийская команда разочаровалась в «Рено» и решила перейти на силовые установки от «Хонды».

«По сути, мы платили „Рено“ за билет „первого класса“, а получали место в „экономе“. Из-за этого возникло очень много разочарований. В техническом партнёрстве с „Хондой“ всё иначе. Существует гораздо большая коллективная ответственность. Причём с обеих сторон, а не по сценарию «клиент — поставщик«. С „Хондой“ у „Ред Булл“ действительно совместный и открытый подход. Между нами очень честное и открытое общение о сильных и слабых сторонах», — сказал Хорнер Reuters.

Ранее Кристиан заявил, что пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен — это гонщик, которого Льюис Хэмилтон и Себастьян Феттель боятся больше всего.