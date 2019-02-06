Хорнер: подходит ли Liberty Media для Формулы-1? Покажет время

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал политику руководства Формулы-1 — компании Liberty Media.



«Во времена Берни Экклстоуна вы бы никогда не услышали от промоутера, что они не будут принимать этап Гран-при в следующем году. У Берни был другой способ ведения бизнеса. Liberty Media пытается действовать демократическим путём. Промоутеры получают от них гораздо больше, чем получали при Берни, с точки зрения свободы действий, в отношении которых ранее существовали жёсткие ограничения.



Чем больше вы даёте, тем больше они хотят — это инстинктивно. Берни управлял действительно тяжёлым и сложным кораблём посредством диктатуры. Если вам что-то не нравится, вы не получите гонку в следующем году. Здесь же способ работы другой. Я думаю, Liberty непривычно, что часть этого бизнеса ведётся через СМИ. К этому не привыкли в американском спорте. Американский спорт работает в США, но это не работает в глобальном смысле. Формула-1 должна по-разному работать на разных рынках. Это по-прежнему один из крупнейших видов спорта в мире, и здесь нельзя просто применять американский подход, учитывая, что этот чемпионат уже 70 лет на мировой арене.



Некоторые вещи Liberty Media сделали хорошо, а некоторые сильно отличаются от того, что было раньше. Волнует вопрос, в чём их план, как финансовый, так и нормативный, что они хотят видеть в Формуле-1 после 2021 года. Подходят ли нынешние боссы для Формулы-1? Покажет время. Можно будет судить об этом, когда мы увидим, что станет с Формулой-1 после 2021 года», — приводит слова Кристиана Хорнера ESPN.