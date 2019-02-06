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Стало известно время начала презентации болида «Феррари» 15 февраля

Стало известно время начала презентации болида «Феррари» 15 февраля
Авто / Формула-1

Презентация болида «Феррари», которая пройдёт 15 февраля 2019 года на сайте команды, начнётся в 12:45 по московскому времени, сообщает официальный сайт итальянской команды.

Ранее сообщалось, что болид «Феррари» на сезон-2019 Формулы-1 может получить индекс SF-90. Автомобиль может получить такое наименование в честь 90-летия с момента основания спортивного общества «Скудерия Феррари», начало которому было положено в 1929 году.

Ключевыми датами Формулы-1 в 2019-м пока являются:

7 февраля — презентация новой ливреи «Хааса»;
11 февраля — презентация болида «Торо Россо»;
12 февраля — презентация болида «Рено»;
13 февраля — презентации «Мерседеса», «Ред Булл» и «Рейсинг Пойнт» (возможно, только ливреи);
14 февраля — презентация болида «Макларена»;
15 февраля — презентация болида «Феррари»;
18 февраля — презентация болида «Альфа Ромео»;
18-21 февраля — первые предсезонные тесты;
26 февраля — 1 марта — вторые предсезонные тесты.

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