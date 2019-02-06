В «Рено» считают, что новый регламент не окажет большого влияния на ход гонок

Исполнительный директор «Рено» Марцин Будковски считает, что изменения в регламенте не помогут серьёзно увеличить количество обгонов в Формуле-1.



«Фактически, мы были против изменения в регламенте и изначально голосовали против, заявляя о своей позиции. Мы не считали, что это поможет добиться тех целей, ради которых это было устроено — то есть упрощение обгонов. Это позволит сделать шаг в нужном направлении, но вряд ли это будет существенно.



На это будут затрачены серьёзные ресурсы, большие деньги, а очень много работу нужно сделать в последний момент, но цель этого неясна. Однако направление выбрано верное и оно отвечает тем вопросам, которые будут поставлены в регламенте 2021 года. Однако та разница в эффективности аэродинамики, которой удастся добиться, буде недостаточно большой, чтобы болиды смогли плотно преследовать друг друга. Если же мы ошибаемся в этом, то останемся только рады. Но пока я вижу, что разницы не будет», — приводит слова Будковски Crash.