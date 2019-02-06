Стало известно время начала презентации новой ливреи «Хааса» 7 февраля

Презентация новой ливреи болида «Хааса», которая пройдёт 7 февраля 2019 года, начнётся в 14:00 мск, сообщает Autosport.



Ранее в команде подтвердили, что командными цветами в следюущем сезоне станут чёрный и золотой. Напомним, с момента присоединения к Формуле-1 командными цветами «Хааса» были красно-серо-белый. Однако в октябре прошлого года американская команда подписала контракт с компанией по производству энергетических напитков Rich Energy. Эта компания будет титульным спонсором «Хааса» в сезоне-2019. Фирменные цвета компании-спонсора — чёрно-золотые.



Ключевые даты Формулы-1 в 2019 году



7 февраля — презентация новой ливреи «Хааса»;

11 февраля — презентация болида «Торо Россо»;

12 февраля — презентация болида «Рено»;

13 февраля — презентации «Мерседеса», «Ред Булл» и «Рейсинг Пойнт» (возможно, только ливреи);

14 февраля — презентация болида «Макларена»;

15 февраля — презентация болида «Феррари»;

18 февраля — презентация болида «Альфа Ромео»;

18-21 февраля — первые предсезонные тесты;

26 февраля — 1 марта — вторые предсезонные тесты.