Зак Браун: «Макларен» должен вернуться на первые позиции к 2021 году

Руководитель «Макларена» Зак Браун подчеркнул, что команда поддерживает решение руководства Формулы-1 изменить регламент в 2021 году, поскольку это должно дать им возможность бороться за победы и титулы.



«Сейчас мы делаем всё, чтобы вернуться к возможности выигрывать гонки. Выигрывая гонки, появляется возможность бороться за чемпионский титул. Думаю, очень важно, чтобы руководство серии внесло изменения в наш спорт, которые мы обсуждали ранее, поскольку в настоящее время крайне сложно представить ситуацию, при которой более чем две или три команды боролись бы за титул.



Так что на данный момент некоторые вещи вне нашего контроля, но, надеюсь, мы сможем повлиять на ситуацию и сделать так, чтобы сразу несколько команд могли выигрывать гонки и бороться за чемпионат. Нами намечен путь, согласно которому мы к этому моменту должны вернуться на первые позиции стартовой решётки», — приводит слова Зака Брауна GPBlog.