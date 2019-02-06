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Хорнер: «Хонда» добилась большого прогресса

Хорнер: «Хонда» добилась большого прогресса
Авто / Формула-1

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высоко оценил прогресс команды «Хонда» в межсезонье.

«Хонда» отлично поработала зимой. «Ред Булл» сотрудничает с «Хондой» на протяжении 12 месяцев, что привело к созданию коробки передач и трансмиссии для «Торо Россо». Мы могли внимательно посмотреть на их прогресс. И они хороши. Думаю, стабильность в вопросе правил двигателей помогает «Хонде». Они верны своей концепции, и впервые после возвращения в Формулу-1 им не придётся начинать всё заново в предстоящем сезоне.

Конечно, всё будет зависеть от того, насколько сильны конкуренты. Но «Хонда» добилась большого прогресса, судя по данным их производительности», — приводит слова Кристиана Хорнера Speedweek.

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