Хорнер: «Хонда» добилась большого прогресса

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высоко оценил прогресс команды «Хонда» в межсезонье.



«Хонда» отлично поработала зимой. «Ред Булл» сотрудничает с «Хондой» на протяжении 12 месяцев, что привело к созданию коробки передач и трансмиссии для «Торо Россо». Мы могли внимательно посмотреть на их прогресс. И они хороши. Думаю, стабильность в вопросе правил двигателей помогает «Хонде». Они верны своей концепции, и впервые после возвращения в Формулу-1 им не придётся начинать всё заново в предстоящем сезоне.



Конечно, всё будет зависеть от того, насколько сильны конкуренты. Но «Хонда» добилась большого прогресса, судя по данным их производительности», — приводит слова Кристиана Хорнера Speedweek.