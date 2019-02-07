Николя Тодт: через несколько лет Леклер станет чемпионом мира

Николя Тодт, менеджер Шарля Леклера считает, что его подопечный станет чемпионом мира в ближайшие несколько лет.



«Шарль Леклер переходит в «Феррари» с целью учиться и показывать результаты. Эти две задачи вполне совместимы. Но стоит не забывать, что за его плечами всего 21 этап, в то время, как у Феттеля более двухсот и четыре титула. Шарлю нужно уверено стоять на ногах, и я ему в этом помогу.



Пока Шарль не был на подиуме, но это связано только с тем, что в его распоряжении не было подходящей машины. Я уверен, что через несколько лет он станет чемпионом мира. Единственная ошибка, которую он может допустить — быть нетерпеливым. Ему 21 год, и второе место для него сейчас равносильно поражению. Шарль ставит высокие цели, но я убеждён, что у него не будет проблем», — приводит слова Николя Тодта Autosprint.