Гасли: в 23 года я оказался в топ-команде

Новоиспечённый пилот «Ред Булл» Пьер Гасли рад возможности выступать в одной из сильнейших команд Формулы-1. Француз отметил талант своего напарника — Макса Ферстаппена.

«Это очень важный сезон для меня. Я в топ-команде. В Формуле-1 есть три команды, которые выделяются от остальных: «Феррари», «Мерседес» и «Ред Булл». В 23 года я оказался на одном из этих мест.



Для меня это сон, который я видел с тех самых пор, как начал заниматься картингом. Я буду напарником по команде гонщика, который является одним из лучших и одним из самых талантливых на данный момент. Это лучший сценарий, который мог случиться со мной для моего развития», — сказал Гасли в интервью Ouest France.

Ранее Пьер показал шлем на следующий сезон.