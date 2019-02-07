Маркелов будет выступать в Супер Формуле

Российский гонщик Артём Маркелов в 2019 году будет выступать в японской гоночной серии Супер Формула. Он подписал контракт с одной из команд «Тойоты» под названием Le Mans. Напарником Артёма по команде будет японский пилот Казуя Осима. Об этом сообщает сайт «Тойоты».

Первый этап сезона-2019 Супер Формулы пройдёт на «Сузуке» 20-21 апреля. Предсезонные тесты на «Сузуке» запланированы на 4 и 5 марта. Маркелов мог опробовать болид «Супер Формулы» ещё в декабре 2018 года, однако тогда его участие в тестах сорвалось.

Маркелов стал первым россиянином в истории Супер Формулы. Ранее Артём выступал в Формуле-2, где провёл пять чемпионатов в составе команды Russian Time, которая прекратила существование после минувшего года. В сезоне-2017 Маркелов стал вице-чемпионом Формулы-2.