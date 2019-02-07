Маркелов: я стану первым российским гонщиком в истории чемпионата

Российский гонщик Артём Маркелов, ранее выступавший в Формуле-2, прокомментировал известие о том, что в 2019 году он продолжит карьеру в японской гоночной серии Супер Формула. Маркелов будет выступать за одну из команд «Тойоты» под названием Le Mans, его напарником станет Казуя Осима.



«Я очень рад, что получил возможность принять участие в Супер Формуле в Японии с командой Le Mans! Для меня это будут первые выступления в столь далёкой стране, но я могу получить новый опыт. Я стану первым российским гонщиком в истории чемпионата. И пусть я буду чувствовать давление, но хочу выступить на максимуме, благодаря чему добиться результатов. Спасибо всем большое за поддержку!» — приводит слова Маркелова пресс-служба его новой команды.

Маркелов будет выступать в Супер Формуле