Вольф: люди поймут, насколько велик Хэмилтон, только когда он завершит карьеру

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высоко отозвался о пилоте своей команды Льюисе Хэмилтоне и сравнил его с Михаэлем Шумахером.

«По моему мнению, Льюис наряду с Шумахером являются лучшими гонщиками, которых мы когда-либо видели. Мы поймём это только тогда, когда он завершит карьеру. Люди склонны не признавать чьего-то величия, пока он выступает. Всегда есть те, кто завершает карьеру или умирает. Но люди никогда не говорят: «Этот парень действительно невероятный, мы стали свидетелями его выдающихся выступлений». Я думаю, мы должны признать это, пока Льюис ещё участвует в гонках.



Мы крайне честны друг с другом. Если что-то идёт не так, мы говорим друг другу: «Это было неправильно, вот это было неправильно, и ещё вот это было неправильно». Это позволило нам выступать лучше, и у Льюиса идеальный настрой», — цитирует Вольфа GPblog.