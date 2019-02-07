Гасли: в отличие от прошлого сезона, я стал немного более профессиональным

Пилот «Ред Булл» Пьер Гасли поделился ожиданиями от первых предсезонных тестов сезона-2019, которые пройдут в Барселоне с 18 по 21 февраля.

«Очень важно ездить на максимуме, чтобы развивать двигатель. Это первый опыт сотрудничества „Ред Булл“ и „Хонды“. Понятно, что вначале всегда требуется немного больше времени, чтобы всё довести до автоматизма и до максимума. Нужно быть терпеливым. Мне кажется, после этого „Ред Булл“ и „Хонда“ могут достичь очень хорошего уровня производительности, хотя я не знаю, сколько времени это займёт. Они вкладывают в это много энергии, времени и денег. Но пока мы не знаем, во что это выльется на трассе.

В отличие от прошлого сезона, я стал немного более профессиональным. Вместе с моим тренером мы смогли определить мои сильные и слабые стороны и то, над чем мне нужно работать. К началу сезона я хочу быть готовым на сто процентов и физически, и ментально. Я ничего не хочу оставлять на волю случая, стараясь показать наилучшие результаты", — сказал Гасли в интервью Ouest France.