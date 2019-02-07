Глава Rich Energy: «Хаас» круче, чем «Ред Булл», он обыграет их во многих гонках

Глава Rich Energy Уильям Стори уверен, что «Хаас» в следующем сезоне Формулы-1 составит достойную конкуренцию «Ред Булл». Rich Energy занимается производством энергетических напитков и в сезоне-2019 будет титульным спонсором «Хааса».

«Мы уверены, что обыграем „Ред Булл“ во многих гонках в этом сезоне. В прошлом сезоне „Ред Булл“ потратил 250 млн фунтов стерлингов, а вместе с „Торо Россо“ где-то около 400 млн фунтов. Но в конечном счёте, наш болид будет выглядеть лучше. Я думаю, что „Хаас“ круче, чем „Ред Булл“. Если мы победим их на трассе, на что у нас большие шансы, то это станет блестящим достижением», — сказал Стори The Sun.

Стори добавил, что Rich Energy вёл переговоры с «Уильямсом», однако, по его словам, эта британская команда ведёт неэффективный бизнес.