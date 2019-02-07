Штайнер: 2018-й показал, что ещё есть сферы, где «Хаас» может прибавить

Глава «Хааса» Гюнтер Штайнер прокомментировал презентацию нового болида команды VF-19 в новой чёрно-золотой ливрее.



«Важно, что мы продолжаем прогрессировать как команда, и этот сезон ничем не будет отличаться. Наше партнёрство с Rich Energy — ещё один положительный пример нашего движения вперёд. Мы рады видеть их цвета на VF-19, мы приветствуем их, ведь они стали нашим ценным партнёром, используя Формулу-1 как глобальную маркетинговую платформу. Пусть сезон-2018 стал для нас лучшим до сих пор, год показал, иногда более остро, что у нас ещё есть сферы, в которых мы как команда можем прибавить. Мы рано начали работать над повышением скорости VF-19, и нашим следующим шагом станет работа в Испании и грамотное использование времени для подготовки к Австралии», — приводит слова Штайнера пресс-служба «Хааса».

В Формуле-1 показали первую машину, построенную по новым правилам Сезон презентаций в Формуле-1 стартовал. «Хаас» показал не только новую ливрею, но и сам болид-2019.