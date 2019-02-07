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Хаас: новая машина выглядит особенной

Хаас: новая машина выглядит особенной
Авто / Формула-1

Основатель команды Формулы-1 «Хаас» Джин Хаас поделился своими впечатлениями от презентации нового болида «конюшни» на сезон-2019. Автомобиль VF-19 будет раскрашен в чёрно-золотую ливрею в честь нового титульного спонсора «Хааса» — компании-производителя энергетиков Rich Energy.

«В это время сезона ты надеешься, что верно спроектировал машину и сможешь сходу стать конкурентоспособным. Новая машина выглядит особенной — не только из-за своей ливреи, но также из-за новых правил. Надеюсь, эти изменения в регламенте, вводящиеся в 2019 году, улучшат борьбу на трассе, а что самое важное, дадут нам шанс оказывать большее влияние на каждом Гран-при», — приводит слова Хааса пресс-служба его команды.

Фото: Haas F1 Team

«Чемпионат» вёл онлайн-трансляцию презентации.

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