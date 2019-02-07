Глава Rich Energy сравнил критиков компании со сторонниками теории заговора

Глава Rich Energy Уильям Стори ответил на скепис в адрес его компании.

Rich Energy занимается производством энергетических напитков и в сезоне-2019 будет титульным спонсором «Хааса». Однако многие относятся к этой компании весьма сомнительно, так как не встречались с её продукцией.

«Очевидно, что недоброжелатели не с одной планеты, что я с вами. Мне кажется, они сложили два и два и получили пять Я слышал эти глупые слухи, и это смехотворно. Я просто игнорирую это. Только что мы произвели 90 млн банок энергетика. Любой, кто говорит, что Rich Energy не существует, — это всё равно, что сказать, что человек никогда не ходил по Луне, или что Элвис всё ещё жив. Это просто фантазии.



Действия говорят громче слов. Когда происходит отлив, мы видим, кто плавает голым, не так ли? Любопытно, что все эти так называемые недоброжелатели никогда не встречались со мной и вообще не знают о нас. Это спекуляция, основанная на отсутствии информации. Все наши недоброжелатели не располагают фактами», — цитирует Стори Autosport.