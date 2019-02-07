Хорнер опасается, что лимит на бюджеты поможет «Мерседесу» и «Феррари»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер считает, что предстоящее ограничение бюджетов в Формуле-1 может не выполняться командами «Мерседес» и «Феррари» за счёт серых зон на заводах дорожных машин.



«Что невероятно важно для нас, так это то, что нам предоставятся такие же возможности, как и «Феррари» и «Мерседесу». Мы считаем, что заслужили такую возможность за то время, что провели в Формуле-1, и жизненно важно, чтобы любые финансовые ограничения применялись на справедливой и равноправной основе и никак не являлись дискриминацией какой-либо команды.



Финансовое регулирование и управление — чрезвычайно сложная задача для ФИА. Мы с интересом ждём, как они предложат справедливо контролировать ограничение бюджетов. Я не думаю, что в Формуле-1 есть команда, которая не хотела бы, чтобы её расходы были снижены. Но никто не сможет снижать расходы до уровня «Заубера», так что в любом случае будет промежуточная точка. В какой-то момент должен быть найден компромисс, при котором условия устроят обе стороны, как большие, так и маленькие команды. И именно это станет настоящим компромиссом



Руководству Формулы-1 сегодня очень трудно держать руку на пульсе, у, например, «Мерседеса» или «Феррари» есть люди, которые работают в специальных дилерских центрах, при этом занимаясь их программой Формулы-1. Как их можно контролировать? Так что стоит давить не на ограничение финансов, а работать над количеством обновлений, типов деталей, стандартизацией», — приводит слова Кристиана Хорнера Autosport.