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Сироткин поприветствовал Хартли в составе «СМП Рейсинг»

Сироткин поприветствовал Хартли в составе «СМП Рейсинг»
Авто / Америка/WEC/Формула-Е

Российский гонщик Сергей Сироткин поприветствовал новозеландца Брендона Хартли в составе команды WEC «СМП Рейсинг», опубликовав совместную фотографию с одного из этапов Формулы-1 сезона-2018 в своём «инстаграме».

«Брендон Хартли, добро пожаловать в команду «СМП Рейсинг», — коротко прокомментировал фото Сергей Сироткин.

Напомним, что Хартли заменит Дженсона Баттона в составе экипажа №11 российской команды «СМП Рейсинг» в двух предстоящих гонках чемпионата мира по гонкам на выносливость. Хартли выступит в Себринге (США) и Спа (Бельгия) в экипаже с Виталием Петровым и Михаилом Алёшиным. Основным пилотом экипажа в 24-часовом марафоне в Ле-Мане вновь станет Баттон.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» российского гоншщика Сергея Сироткина.

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