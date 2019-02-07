Леклер прошёл подгонку сиденья

Пилот «Феррари» Шарль Леклер посетил базу команды в Маранелло и прошёл подгонку сиденья, сообщает официальный сайт итальянской команды.



Кроме этого Шарль Леклер встретился с руководителем и техническим директором команды Маттиа Бинотто, поздоровался с остальной командой, с которой он впервые будет работать на предстоящих предсезонных тестах в Барселоне, которые начнутся 18 февраля 2019 года.



Напомним, что Леклер станет первым монегаском, пилотировавшим болид итальянской команды «Феррари» в истории.



Напомним, что презентация нового болида «Феррари» пройдёт 15 февраля 2019 года в онлайн-режиме. Начало презентации намечено на 12:45 по московскому времени. Онлайн-трансляция будет доступна в социальных сетях команды.