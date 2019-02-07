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Леклер прошёл подгонку сиденья

Леклер прошёл подгонку сиденья
Авто / Формула-1

Пилот «Феррари» Шарль Леклер посетил базу команды в Маранелло и прошёл подгонку сиденья, сообщает официальный сайт итальянской команды.

Кроме этого Шарль Леклер встретился с руководителем и техническим директором команды Маттиа Бинотто, поздоровался с остальной командой, с которой он впервые будет работать на предстоящих предсезонных тестах в Барселоне, которые начнутся 18 февраля 2019 года.

Напомним, что Леклер станет первым монегаском, пилотировавшим болид итальянской команды «Феррари» в истории.

Напомним, что презентация нового болида «Феррари» пройдёт 15 февраля 2019 года в онлайн-режиме. Начало презентации намечено на 12:45 по московскому времени. Онлайн-трансляция будет доступна в социальных сетях команды.

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