Команда Формулы-1 «Уильямс» представит новый болид 11 февраля, сообщается на официальном сайте команды.
Напомним, что пилотами британского коллектива в новом сезоне будут поляк Роберт Кубица и британец Джордж Расселл.
Ключевые даты Формулы-1 в 2019 году:
7 февраля — презентация новой ливреи «Хааса»;
11 февраля — презентация болида «Торо Россо»;
12 февраля — презентация болида «Рено»;
13 февраля — презентации «Мерседеса», «Ред Булл» и «Рейсинг Пойнт» (возможно, только ливреи);
14 февраля — презентация болида «Макларена»;
15 февраля — презентация болида «Феррари»;
18 февраля — презентация болида «Альфа Ромео»;
18-21 февраля — первые предсезонные тесты;
26 февраля — 1 марта — вторые предсезонные тесты.
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