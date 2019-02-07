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«Уильямс» представит новый болид 11 февраля

«Уильямс» представит новый болид 11 февраля
Авто / Формула-1

Команда Формулы-1 «Уильямс» представит новый болид 11 февраля, сообщается на официальном сайте команды.

Напомним, что пилотами британского коллектива в новом сезоне будут поляк Роберт Кубица и британец Джордж Расселл.

Ключевые даты Формулы-1 в 2019 году:

7 февраля — презентация новой ливреи «Хааса»;
11 февраля — презентация болида «Торо Россо»;
12 февраля — презентация болида «Рено»;
13 февраля — презентации «Мерседеса», «Ред Булл» и «Рейсинг Пойнт» (возможно, только ливреи);
14 февраля — презентация болида «Макларена»;
15 февраля — презентация болида «Феррари»;
18 февраля — презентация болида «Альфа Ромео»;
18-21 февраля — первые предсезонные тесты;
26 февраля — 1 марта — вторые предсезонные тесты.

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