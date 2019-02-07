Команда Формулы-1 «Уильямс» представит новый болид 11 февраля, сообщается на официальном сайте команды.



Напомним, что пилотами британского коллектива в новом сезоне будут поляк Роберт Кубица и британец Джордж Расселл.



Ключевые даты Формулы-1 в 2019 году:



7 февраля — презентация новой ливреи «Хааса»;

11 февраля — презентация болида «Торо Россо»;

12 февраля — презентация болида «Рено»;

13 февраля — презентации «Мерседеса», «Ред Булл» и «Рейсинг Пойнт» (возможно, только ливреи);

14 февраля — презентация болида «Макларена»;

15 февраля — презентация болида «Феррари»;

18 февраля — презентация болида «Альфа Ромео»;

18-21 февраля — первые предсезонные тесты;

26 февраля — 1 марта — вторые предсезонные тесты.

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