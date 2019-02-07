«Мерседес» показал ещё один тизер W10 с новой ливреей

Команда Формулы-1 «Мерседес» выпустила второй тизер нового болида. Как и на первом тизере, болид окрашен в зелёный, чёрный и голубой цвета. Сочетание гаммы цветов больше напоминает некий вариант камуфляжа.



На этот раз, предположительно, на части фотографии видны воздухозаборник и часть днища болида.

Соответствующий пост можно увидеть на официальной странице команды «Мерседес» в «Твиттере».



Напомним, в минувшем сезоне в окрасе болида «Мерседеса» преобладал традиционный серебристый цвет. Не исключено, что в данном случае речь идёт о специальной, тестовой ливрее. Окончательный вариант машины на сезон-2019 команда представит менее чем через две недели — 13 февраля.

Ключевые даты Формулы-1 в 2019 году



7 февраля — презентация новой ливреи «Хааса»;

11 февраля — презентация болида «Торо Россо», презентация ливреи «Уильямса»;

12 февраля — презентация болида «Рено»;

13 февраля — презентации «Мерседеса», «Ред Булл» и «Рейсинг Пойнт» (возможно, только ливреи);

14 февраля — презентация болида «Макларена»;

15 февраля — презентация болида «Феррари»;

18 февраля — презентация болида «Альфа Ромео»;

18—21 февраля — первые предсезонные тесты;

26 февраля — 1 марта — вторые предсезонные тесты.