«Уильямс» объявит имя нового титульного спонсора 11 февраля

Сегодня, 7 февраля, стало известно, что команда Формулы-1 «Уильямс» покажет новую ливрею болида 11 февраля. Теперь же стало известно, что в этот же день в Гроуве назовут и имя нового титульного спонсора, сообщает Autosport.
Минувший сезон стал последним, в котором «Уильямс» сотрудничал с брендом «Мартини». Уход последнего освободил место титульного спонсора команды. Ранее была вероятность того, что спонсором команды станет Rich Energy, однако впоследствии компания выбрала партнёрство с «Хаасом».
Ключевые даты Формулы-1 в 2019 году
7 февраля — презентация новой ливреи и болида «Хааса»
11 февраля — презентация болида «Торо Россо», презентация ливреи «Уильямса»
12 февраля — презентация болида «Рено»
13 февраля — презентации «Мерседеса», «Ред Булл» и «Рейсинг Пойнт» (возможно, только ливреи)
14 февраля — презентация болида «Макларена»
15 февраля — презентация болида «Феррари»
18 февраля — презентация болида «Альфа Ромео»
18–21 февраля — первые предсезонные тесты
26 февраля — 1 марта — вторые предсезонные тесты