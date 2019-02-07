Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Лацио» — «Эмполи». 07 февраля. Прямая трансляция
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Авто /

«Уильямс» объявит имя нового титульного спонсора 11 февраля

«Уильямс» объявит имя нового титульного спонсора 11 февраля
Авто / Формула-1

Сегодня, 7 февраля, стало известно, что команда Формулы-1 «Уильямс» покажет новую ливрею болида 11 февраля. Теперь же стало известно, что в этот же день в Гроуве назовут и имя нового титульного спонсора, сообщает Autosport.

Минувший сезон стал последним, в котором «Уильямс» сотрудничал с брендом «Мартини». Уход последнего освободил место титульного спонсора команды. Ранее была вероятность того, что спонсором команды станет Rich Energy, однако впоследствии компания выбрала партнёрство с «Хаасом».

Ключевые даты Формулы-1 в 2019 году

7 февраля — презентация новой ливреи и болида «Хааса»
11 февраля — презентация болида «Торо Россо», презентация ливреи «Уильямса»
12 февраля — презентация болида «Рено»
13 февраля — презентации «Мерседеса», «Ред Булл» и «Рейсинг Пойнт» (возможно, только ливреи)
14 февраля — презентация болида «Макларена»
15 февраля — презентация болида «Феррари»
18 февраля — презентация болида «Альфа Ромео»
18–21 февраля — первые предсезонные тесты
26 февраля — 1 марта — вторые предсезонные тесты

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент