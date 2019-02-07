Магнуссен надеется, что в 2019 году «глупой» экономии топлива придёт конец

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен надеется, что нововведения, которые вступят в силу с нового сезона Формулы-1, исправят некоторые недостатки чемпионата, которые доставляли неприятности в прошлом. В частности, датчанин выразил удовлетворение тем, что пилотам будет позволено использовать больше топлива. Магнуссен отметил также важность изменения резины, которая должна стать более долговечной.

«У нас будет немного больше топлива, что уже хорошо. Чрезмерная экономия топлива разочаровывает. Когда это происходит в разумных пределах, то в этом нет ничего плохого, в Формуле-1 так было всегда. Но то, как мы экономили топливо в прошлом году, было просто какой-то шуткой.

Что касается резины, то раньше она иногда попросту не работала и только по этой причине мы могли идти на 0,8 секунды медленнее, а это всегда разочаровывает. Надеюсь, что у нас больше не будет таких экстремальных сценариев. Необходимость справляться с экономией топлива или с задачами сохранения резины была глупой и, надеюсь, что эта ситуация решена», — приводит слова Магнуссена RaceFans.