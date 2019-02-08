Штайнер поддержал желание Rich Energy побороться с «Ред Булл»

Глава «Хааса» Гюнтер Штайнер поддержал амбиции босса Rich Energy Уильяма Стори, который выразил уверенность в том, что американская команда сумеет бросить вызов «Ред Булл».

«Стараться нужно изо всех сил, ведь если не ставить целей, то добиться чего-либо будет невозможно. В минувшем сезоне у нас была четвёртая по скорости машина, да, мы закончили сезон пятыми в общем зачёте, но следующими по скорости перед нами были болиды „Ред Булл“.

Мы можем попробовать соперничать с ними. Будет это достижимо или нет я не могу сказать, но если не пробовать, то, конечно, ты этого не достигнешь. Зачем заниматься всем этим, если не ставить перед собой высоких целей", — приводит слова Штайнера Motorsport Week.

В минувшем сезоне «Ред Булл» занял третье место в Кубке конструкторов, в то время как «Хаас» был пятым.