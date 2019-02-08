Появилось фото Леклера в новом комбинезоне «Феррари»

Пилот команды «Феррари» Шарль Леклер впервые предстал в униформе команды на сезон-2019. Фотография монегасского гонщика появились в «твиттере», посвящённом новостям «Скудерии».



Новая форма выполнена в стандартных красных цветах команды. Отметим наличие на плече нашивки с надписью «Gildo Pastor Center», это 12-этажное здание в Монако, которое является личным спонсором Леклера.

Напомним, что для Леклера этот сезон станет дебютным в составе «Феррари», он занял место Кими Райкконена, перешедшего в «Заубер». Напарником Шарля будет немец Себастьян Феттель. Ранее монегасский гонщик прошёл подгонку сиденья.

Николя Тодт, менеджер Леклера, заявил, что его клиент в ближайшие несколько лет станет чемпионом Формулы-1.