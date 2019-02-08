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Промоутер Гран-при Канады: между Формулой-1 и промоутерами нет вражды

Промоутер Гран-при Канады: между Формулой-1 и промоутерами нет вражды
Авто / Формула-1

Промоутер Гран-при Канады Франсуа Дюмонтье заявил, что организаторов гонок Формулы-1 и хозяев самой серии не связывают никакие враждебные взаимоотношения.

Ранее промоутеры 16 этапов Формулы-1 выступили с заявлением, в котором высказали недовольство владельцем серии — компанией Liberty Media. В их числе был и Дюмонтье.

«Между Формулой-1 и промоутерами нет вражды. Между нами была откровенная дискуссия, и каждый отстаивал свою позицию», — пояснил Дюмонтье.

Представители Формулы-1 и ФИА посетили автодром в Канаде, чтобы проверить изменения, достигнутые при его реконструкции.

«Они не скрывали своего удовлетворения. Они были впечатлены ходом работ, несмотря на суровость нашего климата», — цитирует Дюмонтье Journal de Montreal.

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