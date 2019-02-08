Промоутер Гран-при Канады: между Формулой-1 и промоутерами нет вражды

Промоутер Гран-при Канады Франсуа Дюмонтье заявил, что организаторов гонок Формулы-1 и хозяев самой серии не связывают никакие враждебные взаимоотношения.

Ранее промоутеры 16 этапов Формулы-1 выступили с заявлением, в котором высказали недовольство владельцем серии — компанией Liberty Media. В их числе был и Дюмонтье.

«Между Формулой-1 и промоутерами нет вражды. Между нами была откровенная дискуссия, и каждый отстаивал свою позицию», — пояснил Дюмонтье.



Представители Формулы-1 и ФИА посетили автодром в Канаде, чтобы проверить изменения, достигнутые при его реконструкции.



«Они не скрывали своего удовлетворения. Они были впечатлены ходом работ, несмотря на суровость нашего климата», — цитирует Дюмонтье Journal de Montreal.