В Австралии проверят законность рекламы производителя сигарет у «Феррари»

Власти Австралии расследуют законность рекламы на униформе «Феррари». На экипировке её гонщиков содержится реклама компании Philip Morris, одного из крупнейших производителей сигарет в мире. Об этом сообщает Brisbanetimes.

Расследование проводится за месяц до Гран-при Мельбурна. На данный момент правительство Австралии пересматривает свои законы о контроле над табаком, включая регулирование рекламы.



Philip Morris на протяжении десятилетий являлся спонсором «Феррари». Ранее на ливрее болида итальянской команды и униформе её гонщиков содержался логотип сигарет марки Marlboro. Однако в 2011 году из-за законов по контролю рекламы сигарет «Феррари» формально отказался от работы с Marlboro.

При этом перед Гран-при Японии прошлого сезона Philip Morris и «Феррари» запустили совместную акцию — кампанию Mission Winnow. Многие считают, что логотип Mission Winnow похож на сигарету и напоминает логотип Marlboro. Этот вопрос и намерены расследовать власти Австралии.