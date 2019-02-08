Ферстаппен и Норрис выступят в виртуальной гонке за одну команду

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен и гонщик «Макларена» Ландо Норрис примут участие в виртуальной гонке «12 часов Батерста». Об этом сообщил «твиттер» команды Redline 4X, за которую они и будут выступать.

Вместе с голландским и британским пилотами Формулы-1 за Redline 4X в гонке поучаствуют заводской пилот BMW Ники Катсбург и менеджер команды Атзе Керкхоф. Заезд пройдёт в гоночном симуляторе iRacing.

Напомним, в начале января этого года Ферстаппен установил рекорд гоночного симулятора iRacing на трассе «Шарлотт Мотор Спидуэй». Макс выступал за Redline и показал время 1:04.436, управляя виртуальным автомобилем Формулы-3.

Видео с кругом Ферстаппена можно посмотреть на официальном YouTube-канале Redline.

