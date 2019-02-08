Источник: ливрея нового болида «Феррари» будет тёмно-красного цвета

Ливрея болида «Феррари» на чемпионат Формулы-1 2019 года может стать темнее по сравнению с автомобилями прошлых сезонов. Об этом сообщает итальянское издание Automoto.

Предполагается, что раскраска нового болида итальянской команды будет не только темнее, но и приобретёт матовый характер. Отмечается, что внешний вид болида «Феррари» будет похож на внешний вид мотоцикла команды «Дукати», выступающей в серии MotoGP. И «Феррари», и «Дукати» являются членами инициативы Mission Winnow.



Презентация автомобиля «Скудерии» к следующему сезону Формулы-1 состоится 15 февраля.

Ключевыми датами Формулы-1 в 2019-м пока остаются:



11 февраля — презентации «Торо Россо» и «Уильямса»;

12 февраля — презентация «Рено»;

13 февраля — презентации «Мерседеса», «Ред Булл» и «Форс Индия»;

14 февраля — презентация «Макларена»;

15 февраля — презентация «Феррари»;

18 февраля — презентация «Заубера»;

18-21 февраля — первые предсезонные тесты;

26 февраля — 1 марта — вторые предсезонные тесты.



Первый Гран-при «Королевских гонок» в 2019 году пройдёт в Австралии с 15 по 17 марта.