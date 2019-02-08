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В «Рено» завели двигатель на новом болиде R.S.19

В «Рено» завели двигатель на новом болиде R.S.19
Авто / Формула-1

Команда Формулы-1 успешно запустила двигатель на своём новом болиде R.S.19. Небольшая аудиозапись с запуском силовой установки была выложена в твиттер-аккаунте «Рено». Официальная презентация автомобиля для сезона-2019 запланирована на 12 февраля и состоится на базе «Рено» в Энстоуне.

Послушать аудиозапись можно в твиттер-аккаунте «Рено».

Ключевыми датами Формулы-1 в 2019-м пока остаются:

11 февраля — презентации «Торо Россо» и «Уильямса»;
12 февраля — презентация «Рено»;
13 февраля — презентации «Мерседеса», «Ред Булл» и «Форс Индия»;
14 февраля — презентация «Макларена»;
15 февраля — презентация «Феррари»;
18 февраля — презентация «Заубера»;
18-21 февраля — первые предсезонные тесты;
26 февраля — 1 марта — вторые предсезонные тесты.

Первый Гран-при «Королевских гонок» в 2019 году пройдёт в Австралии с 15 по 17 марта.

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