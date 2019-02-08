В «Ред Булл» отрицают, что намеренно презентуют болид в один день с «Мерседесом»

В «Ред Булл» опровергли информацию, что они специально презентуют свой новый болид в один и тот же день, что и их конкурент «Мерседес».

«Мерседес» объявил, что покажет свой болид для сезона-2019 Формулы-1 13 февраля. Позднее «Ред Булл» забронировал ту же дату. Обе презентации состоятся на трассе в Сильверстоуне.

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко объяснил, почему «Ред Булл» взял для мероприятия ту же дату и то же место, которое взял «Мерседес».

«Это произошло только потому, что наш автомобиль был подготовлен на два дня позже, чем планировалось. Мы будем ездить по разным участкам трассы, поэтому это не должно стать проблемой», — приводит слова Хельмута Марко издание Auto Bild.