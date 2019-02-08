Риккардо был расстроен из-за того, что его не позвали в «Феррари» и «Мерседес»

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо ответил на вопрос, был ли он расстроен тем, что его не пригласили в «Феррари» или «Мерседес».

«Феррари» после ухода Кими Райкконена подписала контракт с Шарлем Леклером, «Мерседес» продлил соглашение с Валттери Боттасом, а сам Даниэль ушёл в «Рено».

«Да, я был расстроен. Я, как и многие, думаю, в следующие 12 месяцев «Мерседес» и «Феррари» продолжат побеждать. Может быть, будут другие команды, которые смогут одержать победу на отдельных этапах, но в краткосрочной перспективе они остаются фаворитами», — сказал Риккардо.



После успешного начала прошлого сезона, в котором Даниэль был пилотом «Ред Булл», он рассчитывал на интерес со стороны топовых команд.

«Особенно после первых шести гонок. Я выиграл два Гран-при из них. Феттель, Хэмилтон и я выиграли по два каждый. На этом этапе никто не мог нас опередить», — цитирует Риккардо Sky Sports.