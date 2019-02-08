Клэр Уильямс намерена «до последнего» бороться за успех команды

Заместитель руководителя команды «Уильямс» Клэр Уильямс призналась, что она до последнего готова биться за успех команды, которая имеет огромное значение для всей её семьи.

«Это наша семейная команда, поэтому многое на кону. Одна из причин, по которой я взялась руководить командой, заключалась в том, что я хотела защитить не только наследие отца, но и наследие матери в нашем виде спорта. Это то наследие, которым мы безмерно гордимся.

Я глубоко беспокоюсь за репутацию команды, за работающих здесь людей. Я должна быть уверена в том, что у людей есть команда, которой они могут гордиться и которая будет жить много лет. Я готова к тому, чтобы бороться за «Уильямс». Готова к тому, чтобы закатать рукава и биться всей своей сущностью за то, чтобы «Уильямс» добился тех успехов, которые мне бы хотелось видеть.

Я буду биться до тех пор, пока не достигну цели. Если понадобится, я буду вести эту борьбу до последнего, буду продолжать сражаться за команду, потому что верю в неё. Я верю, что она имеет ещё очень большое значение и сейчас она находится не там, где должна», — приводит слова Уильямс ESPN.