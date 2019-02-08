Штайнер: партнёрство «Феррари» и «Альфа Ромео» — не моё дело

Глава «Хааса» Гюнтер Штайнер заверил, что он не переживает из-за сотрудничества «Феррари» и «Альфа Ромео», которое становится всё более тесным. Напомним, что «Феррари» поставляет «Хаасу» двигатель, коробку передач и ряд других компонентов.

«У нас с „Феррари“ прочные отношения, и это касается всех аспектов — технического сотрудничества, финансовых вопросов и человеческого партнёрства. Мы работаем третий сезон, но на самом деле наше партнёрство длится дольше, потому что мы сотрудничали с „Феррари“ и прежде. Они уважают нас, а мы испытываем уважение к ним, так что наше сотрудничество очень плотное.

Партнёрство «Феррари» и «Альфа Ромео» и их деятельность — не моё дело. Они знают, что я преисполнен уважения и не вмешиваюсь. Пока они будут выполнять взятые на себя обязательства и пока мы будем получать обещанное, я буду всем доволен», — приводит слова Штайнера Motorsport Week.