В «Хаасе» не хотели полностью повторять цвета ливреи «Лотуса»

Вчера, 7 февраля, команда «Хаас» представила болид на сезон-2019. Основными цветами ливреи новой машины стали чёрный и золотистый. Многим это напомнило легендарную машину «Лотуса». Тем не менее в американской команде заявили, что не хотели полностью копировать ливрею того болида, потому немного изменили окрас.

«Чёрный и золотистый цвета выглядят красиво. Мы сделали своеобразную эволюцию, добавив белый цвет. Мы пошли на такой шаг, потому что в противном случае ливрея нашего болида полностью бы повторяла машины восьмидесятых годов. Мы же проделали некую эволюцию и попробовали двигаться вперёд. Думаю, это выглядит очень опрятно и хорошо», — приводит слова руководителя команды Гюнтера Штайнера RaceFans.