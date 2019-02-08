Пилот «Феррари» Себастьян Феттель прошёл подгонку сиденья, побывав на базе команды в Маранелло, сообщает официальный сайт «Скудерии». Кроме того, немец пообщался с новым руководителем команды Маттиа Бинотто и другими членами итальянской конюшни.

Фото с процедуры подгонки сиденья модно увидеть на официальной странице «Феррари» в «Твиттере».

Напомним, что Себастьян Феттель на протяжении последних двух лет становился вице-чемпионом мира, проигрывая борьбу за титул гонщику «Мерседеса» Льюису Хэмилтону.

Добавим, что презентация нового болида «Феррари» пройдёт 15 февраля 2019 года в онлайн-режиме. Начало презентации намечено на 12:45 мск. Онлайн-трансляция будет доступна в социальных сетях команды.