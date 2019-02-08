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«Мерседес» провёл запуск двигателя на новом болиде

«Мерседес» провёл запуск двигателя на новом болиде
Авто / Формула-1

Команда Формулы-1 «Мерседес» успешно провела запуск новой силовой установки на болиде W10. Аудиозапись, на которой слышен процесс запуска мотора, опубликована на официальной странице «Мерседеса» в YouTube.

Официальная презентация автомобиля для сезона-2019 запланирована на 13 февраля. В этот же день новые машины покажут «Ред Булл» и «Форс Индия».

Послушать запись звука нового мотора «Мерседеса» можно на официальном канале немецкой команды в YouTube.

Ключевыми датами Формулы-1 в 2019-м пока остаются:

11 февраля — презентации «Торо Россо» и «Уильямса»
12 февраля — презентация «Рено»;
13 февраля — презентации «Мерседеса», «Ред Булл» и «Форс Индия»
14 февраля — презентация «Макларена»
15 февраля — презентация «Феррари»
18 февраля — презентация «Заубера»
18-21 февраля — первые предсезонные тесты
26 февраля — 1 марта — вторые предсезонные тесты

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