«Мерседес» провёл запуск двигателя на новом болиде

Команда Формулы-1 «Мерседес» успешно провела запуск новой силовой установки на болиде W10. Аудиозапись, на которой слышен процесс запуска мотора, опубликована на официальной странице «Мерседеса» в YouTube.
Официальная презентация автомобиля для сезона-2019 запланирована на 13 февраля. В этот же день новые машины покажут «Ред Булл» и «Форс Индия».
Послушать запись звука нового мотора «Мерседеса» можно на официальном канале немецкой команды в YouTube.
Ключевыми датами Формулы-1 в 2019-м пока остаются:
11 февраля — презентации «Торо Россо» и «Уильямса»
12 февраля — презентация «Рено»;
13 февраля — презентации «Мерседеса», «Ред Булл» и «Форс Индия»
14 февраля — презентация «Макларена»
15 февраля — презентация «Феррари»
18 февраля — презентация «Заубера»
18-21 февраля — первые предсезонные тесты
26 февраля — 1 марта — вторые предсезонные тесты