Грожан надеется избежать провалов, которые случались в минувшем сезоне

Пилот «Хааса» Ромен Грожан поделился ожиданиями от сезона. Француз подчеркнул, что надеется избежать сложных периодов, которые были у него в первой половине минувшего чемпионата.

«Никогда не знаешь, как будут развиваться события. Но я бы, определённо, хотел повторить моменты второй половины прошлого сезона. Не хочу снова испытывать трудные периоды, с которыми сталкивался в первой части минувшего чемпионата.

В жизни иногда всё получается сложнее, но затем всё возвращается в норму. Так что я работаю над тем, чтобы подобное не повторялось. Надеюсь, получится хороший год, который мне нужен после прошлого сезона", — приводит слова Грожана RaceFans.

В 2018 году Ромен Грожан, имея один из лучших болидов из команд середины пелотона, долгое время не мог набрать очки, исправно попадая в различного рода инциденты. Во второй части сезона французу удалось исправить ситуацию.