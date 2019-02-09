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Формула-Е может провести первую в истории серии ночную гонку в декабре 2019 года

Формула-Е может провести первую в истории серии ночную гонку в декабре 2019 года
Авто / Америка/WEC/Формула-Е

Формула-Е может провести первую в истории серии ночную гонку уже в следующем сезоне, сообщает E-Racing365. По информации источника, первый этап следующего сезона, Е-При Саудовской Аравии, может пройти при искусственном освещении.

Предполагается, что гонка пройдёт 6—7 декабря 2019 года, что является идеальной датой для проведения этапа на Ближнем Востоке — на неделю позднее Гран-при Абу-Даби и за одну неделю до гонки чемпионата WEC в Бахрейне.

Отмечается, что идея ночной гонки является очень привлекательной для команд и спонсоров, а команды могут использовать специальные ливреи с подсветкой для этого этапа, и в совокупности с мигающими огнями на системе «гало» может подарить зрителям весьма красивую картинку.

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