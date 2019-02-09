«Уильямс» подписал спонсорский контракт с поставщиком спортивной одежды

Команда Формулы-1 «Уильямс» объявила о подписании спонсорского соглашения с компанией James Harvest Sportswear на сезон-2019, сообщает PaddockTalk. James Harvest Sportswear станет официальным поставщиком спортивной экипировки команды в предстоящем сезоне, предоставив одежду всем сотрудникам коллектива.



«Рады приветствовать James Harvest Sportswear в качестве партнёров нашей команды. В течение всего года наша команда испытывает стресс, путешествуя с этапа на этап по всему миру. Нам важно сотрудничество с поставщиком, для которого важны качество и стиль, и, безусловно, James Harvest Sportswear соответствует этим критериям», — приводит слова Клэр Уильямс PaddockTalk.



Напомним, «Уильямс» представит новый болид 11 февраля 2019 года.