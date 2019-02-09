Грожан: вряд ли ситуация впереди сильно изменится в 2019 году

Пилот «Хааса» Ромен Грожан выразил надежду на повышение уровня конкуренции в сезоне 2021 года в Формуле-1.



«Формула-1 должна стать лучше, больше пилотов и команд должны получить шансы на победу в гонке. Но не думаю, что это возможно до 2021 года. Если посмотрите на середняков в прошлом году, то борьба там была довольно захватывающей, было много обгонов и много борьбы. В идеальных условиях хотелось бы, чтобы как можно больше команд боролись за победу.



Такие люди, как Джин Хаас тоже хотели бы видеть это в Формуле-1. В чём смысл быть позади одних и тех же машин? Но в этом году, думаю, ситуация повторится. «Феррари» уже объявила об увеличении бюджета на сезон, «Ред Булл» потратил большие деньги на переднее крыло, да и «Мерседес» работал всю зиму», — приводит слова Ромена Грожана RaceFans.